«Не удивлён». Браун впервые прокомментировал увольнение Хорнера из «Ред Булл»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун впервые прокомментировал увольнение руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которое произошло после Гран-при Великобритании.

«Удивлён ли я его увольнением? Может быть, временем, но не из-за факта. Я думаю, что за последние пару лет там было много драмы, и непохоже, что эта драма успокаивается. Может быть, всё станет хуже. Поэтому я не удивлён, что это происходит в середине сезона.

Но мы сосредоточены на собственной борьбе за титулы. У нас всё ещё есть Макс, преследующий нас. Мы должны обращать на это внимание», — приводит слова Брауна издание GPblog.