Пилот команды Ural Motorsport: страшновато, когда колесо взрывается на скорости 140 км/ч

Пилот команды Ural Motorsport Юрий Найман рассказал об инциденте со взорванным колесом на девятом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025.

«Сегодня было сложно. У нас было два прокола. Сначала после дюн взорвалось заднее правое колесо, а километре, наверное, на 200-м передняя правая на 140 км/ч взорвалась. Было, конечно, страшновато, когда машина поехала набок. Пытался её отлавливать, потому что она уже прям начала доворачиваться. И этим колесом, его ошмётками, нам сломало клавишу массы. Дюны проехали нормально, я от них устал, если честно», — приводит слова Наймана пресс-служба соревнований.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.

2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.

7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.

8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.