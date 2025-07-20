Монтойя: Вольф и Ферстаппен встречались, чтобы подписать контракт

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Думаю, Макс и Тото встретились, чтобы подписать контракт. Если Макс добрался до такой стадии переговоров – это значит, что он уже всё увидел, всё обсудил и принял решение. Скорее всего, ему остался последний шаг. Думаю, они хотели подписать соглашение, находясь лицом к лицу. Они явно не стали бы посылать контракт по электронной почте и подписывать его удалённо. Так что да, возможно, это правда.

Я скорее вижу Ферстаппена в «Мерседесе», чем где-то ещё. Но есть вопрос на миллион долларов – в «Мерседесе» действительно собираются отказаться от Джорджа Расселла? Что до Антонелли, то он мне нравится, но ему не хватает опыта. У него есть скорость. Но разве в команде готовы рискнуть и посадить его рядом с Расселлом? И что тогда? Задайте себе вопрос, сколько напарников было у Макса и сколько из них выжило в Формуле-1», — приводит слова Монтойи GPBlog.