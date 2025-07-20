«Невозможно». В «Хонде» высказались о возможности возобновления работы с «Ред Булл»

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе высказался о возможности возобновления работы с «Ред Булл».

«Это невозможно. Даже если бы в «Ред Булл» попросили нас о помощи, мы просто не сможем уложиться крайние сроки подготовки к сезону-2026. Так что нет, это невозможно. Что касается «Астон Мартин», то мы получили от них несколько запросов в вопросе внесения правок в конструкцию силовой установки, чтобы повысить её конкурентоспособность.

Мы не знаем, исходит это от Эдриана Ньюи или нет. Но у «Астон Мартин» есть Энди Кауэлл, который долгое время был руководителем моторного подразделения «Мерседеса», так что он очень хорошо разбирается в данной теме.

Мы рады работать вместе со специалистом, который разбирается в вопросе конструкции болида и в самих двигателях, мы можем обсуждать очень многие вопросы. Сейчас наши сотрудники работают вместе с «Астон Мартин» над изменением конфигурации силовой установки», — приводит слова Ватанабе RacingNews365.