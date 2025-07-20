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Палмер высказался о противостоянии Пиастри и Норриса

Палмер высказался о противостоянии Пиастри и Норриса
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Сейчас шансы составляют 50 на 50. Разница — восемь очков, и соотношение сил равное. Вот на какой стадии сражения за титул мы сейчас находимся. Ландо отыгрался за последние пару уикендов, но они были настоящим испытанием, в котором было непонятно, заберёт ли преимущество Оскар или Ландо сократит отставание.

Австрия. Они идут на равных на протяжении 20 кругов. Оскар на мгновение выходит в лидеры, и, если он сохранит лидерство, разрыв резко увеличится. Вместо этого Ландо удаётся обойти его и выиграть гонку. А затем Сильверстоун, наказание, которое, я думаю, было очень суровым для Оскара, это, опять же, тяжёлое решение, которое пришлось принять Ландо.

Между ними малая разница в результатах, в последние две гонки привели к сокращению разрыва. Но я всё равно считаю с точки зрения результатов, что между ними есть разница», — приводит слова Палмера RacingNews365.

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