Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уитли рассказал, чем его привлёк проект «Ауди» в Формуле-1

Уитли рассказал, чем его привлёк проект «Ауди» в Формуле-1
Комментарии

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о том, почему он принял решение перейти в «Ауди».

«Мне не нужно было покидать Великобританию, чтобы продолжить свою карьеру, но никто из них и близко не сравнится с тем, насколько интересен проект «Ауди». Я до сих пор в восторге от этого. И снова участвовать в этом деле, как и в предыдущем, с самого начала, не передать словами, насколько это волнительно. Ничто не могло сравниться с этим», — приводит слова Уитли Motorsport Week.

Ранее Уитли рассказал о своей реакции на публикации в СМИ в 2024-м по поводу того, что он уйдёт в швейцарский коллектив.

Материалы по теме
Уитли: я посвящаю всего себя команде, если подписываю долгосрочный контракт
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android