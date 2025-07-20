Уитли рассказал, чем его привлёк проект «Ауди» в Формуле-1

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о том, почему он принял решение перейти в «Ауди».

«Мне не нужно было покидать Великобританию, чтобы продолжить свою карьеру, но никто из них и близко не сравнится с тем, насколько интересен проект «Ауди». Я до сих пор в восторге от этого. И снова участвовать в этом деле, как и в предыдущем, с самого начала, не передать словами, насколько это волнительно. Ничто не могло сравниться с этим», — приводит слова Уитли Motorsport Week.

Ранее Уитли рассказал о своей реакции на публикации в СМИ в 2024-м по поводу того, что он уйдёт в швейцарский коллектив.