Хэмилтон встречается с британской певицей — PlanetF1

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может состоять в отношениях с британской певицей Рейчел Кин, более известной как Raye. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, слухи о возможных отношениях Хэмилтона с Кин усилились после того, как она посетила боксы «Феррари» на Гран-при Великобритании. После этого девушка вместе с Хэмилтоном посетила премьеру фильма «Формула-1», продюсером которого является Хэмилтон.

Что касается Хэмилтона, то он на Гран-при Великобритании посетил выступление певицы, отметив, что ему очень понравился концерт.

«Концерт Raye — первый, на котором я побывал после гонки, и она была великолепна. На самом деле это был мой первый концерт в Сильверстоуне. Было здорово её увидеть. Так здорово, что теперь артисты могут приезжать сюда. Когда я смотрел вчера вечером, я был в восторге от возможности выступать здесь, публика была просто потрясающая», — подчеркнул Хэмилтон после гонки в Великобритании.