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«Ламборгини» загорелась после серьёзной аварии на гонке в Мизано

«Ламборгини» загорелась после серьёзной аварии на гонке в Мизано
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Болгарский пилот Георгий Дончев попал в серьёзную аварию во время гонки серии GT World Challenge Europe, проходившей в Мизано. Дончев был отправлен в отбойник соперником из экипажа номер 991, за который выступают британцы Даррен Лёнг и Дэн Харпер.

После контакта «Ламборгини» Георгия Дончева вылетела в отбойник и загорелась. Гонка была остановлена красным флагом.

Права на видео принадлежат SRO Motorsports Group.

Пилот не пострадал и самостоятельно покинул загоревшийся автомобиль. Победу в гонке одержал экипаж «БМВ», за который выступают Рафаэле Марчьелло и легендарный мотогонщик Валентино Росси.

На втором месте финишировали Алессио Ровера и Винсент Абриль.

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