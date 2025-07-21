Монтойя назвал пилота, которого «Ред Булл» может взять на замену Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» попытается переманить Карлоса Сайнса в случае ухода четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из команды.

«Послушайте, если Макс уйдёт, а «Мерседес» оставит Расселла, то «Ред Булл», вероятно, подпишет Сайнса. Я думаю, у них был вариант пригласить Карлоса, но Макс не хотел, чтобы Карлос был его напарником.

Я считаю, что Максу не дали возможности или права сказать, кого он хочет видеть в качестве напарника по «Мерседесу». Это единственное, чего он, видимо, не получит в сравнении с «Ред Булл»… Но в конечном счёте мы просто пытаемся угадать, что произойдёт», — приводит слова Монтойи AS Colombia.