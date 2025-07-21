Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя назвал пилота, которого «Ред Булл» может взять на замену Ферстаппену

Монтойя назвал пилота, которого «Ред Булл» может взять на замену Ферстаппену
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» попытается переманить Карлоса Сайнса в случае ухода четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из команды.

«Послушайте, если Макс уйдёт, а «Мерседес» оставит Расселла, то «Ред Булл», вероятно, подпишет Сайнса. Я думаю, у них был вариант пригласить Карлоса, но Макс не хотел, чтобы Карлос был его напарником.

Я считаю, что Максу не дали возможности или права сказать, кого он хочет видеть в качестве напарника по «Мерседесу». Это единственное, чего он, видимо, не получит в сравнении с «Ред Булл»… Но в конечном счёте мы просто пытаемся угадать, что произойдёт», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

Материалы по теме
Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й
Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android