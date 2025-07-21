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Николаев повредил подвеску и сильно отстал от Шибалова в общем зачёте «Шёлкового пути»

Николаев повредил подвеску и сильно отстал от Шибалова в общем зачёте «Шёлкового пути»
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Экипаж Антона Шибалова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер», победил на 10-м этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Вторым был экипаж «МАЗ-СПОРТавто» — под управлением Павла Мурылёва. Тройку сильнейших замкнул экипаж Алмаза Ахмедова российской команды «КАМАЗ-мастер».

Отметим, что экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»), который перед 10-м этапом в общем зачёте отставал от лидера Шибалова на 49 секунд, из-за повреждения подвески оказался только шестым и в результате увеличил отставание.

Предварительные результаты СУ10 в зачёте грузовиков:

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 2:29:58.
2. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +0:56.
3. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +8:47.
4. Юрий Найман (Ural Motorsport) +10:31.
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +18:15.
6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +26:00.

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