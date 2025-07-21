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«Запах тосола». Сотников высказался о проблемах после 10-го этапа «Шёлкового пути»

«Запах тосола». Сотников высказался о проблемах после 10-го этапа «Шёлкового пути»
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Российский гонщик Дмитрий Сотников, представляющий «КАМАЗ-мастер», поделился мнением о выступлении на 10-м этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Напомним, экипаж спортсмена показал пятый результат. Первым был экипаж Антона Шибалова, который также представляет «КАМАЗ-мастер».

«Спецучасток был рабочий, очень понравился. Ущелья, быстрые дороги с травой по краям – мягко, быстро, рулёжно. Ехали с удовольствием! К сожалению, у Эдуарда Николаева сегодня возникли технические проблемы сначала с подкачкой, потом с амортизаторами – минут 20 с ним простояли. И у нас самих под конец спецучастка чувствовался запах тосола – видимо, сломался стабилизатор», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Напомним, «Шёлковый путь» стартовал 12 июля в Иркутске. Соревнования завершатся завтра, 22 июля, в Горно-Алтайске.

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