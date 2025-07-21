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«Мнение уже не изменить». Эксперт передал позицию Ферстаппена по отношению к «Ред Булл»

«Мнение уже не изменить». Эксперт передал позицию Ферстаппена по отношению к «Ред Булл»
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Нидерландский комментатор и эксперт Нельсон Валкенбург поделился мнением об отношении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена к австрийской команде.

«В течение последних нескольких лет, гонка за гонкой, Ферстаппен, похоже, терял доверие к технической команде и команде инженеров «Ред Булл». Не к гоночной команде, не к людям, которые пытаются выжать максимум из машины, а к команде инженеров. Есть сомнения по поводу программы разработки двигателей, есть сомнения по поводу лидерства Пьера Ваше. И ничто из того, что «Ред Булл» сейчас может показать или сказать Ферстаппену, не изменит это мнение», — сказал Валкенбург на канале sdpn в YouTube.

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