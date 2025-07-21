Дэвид Култхард прояснил отношение к ругани пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард поделился мнением о ругани, которую иногда позволяют себе пилоты во время борьбы.

«И у нас, очевидно, было что-то подобное: многие расстраивались и ругались по радио. В пылу борьбы мы хотим видеть страсть, а все проявляют её по-разному. Я хочу понимать, что людям не всё равно. Некоторых гонщиков, похоже, не особо беспокоит, хороший у вас день или плохой. Это действительно важно. Ведь спорт – это бегство от повседневной жизни. Хочется сопереживать спортсменам. Быть с ними», — приводит слова Култхарда издание The Athletic.

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