Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвид Култхард прояснил отношение к ругани пилотов Формулы-1

Дэвид Култхард прояснил отношение к ругани пилотов Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард поделился мнением о ругани, которую иногда позволяют себе пилоты во время борьбы.

«И у нас, очевидно, было что-то подобное: многие расстраивались и ругались по радио. В пылу борьбы мы хотим видеть страсть, а все проявляют её по-разному. Я хочу понимать, что людям не всё равно. Некоторых гонщиков, похоже, не особо беспокоит, хороший у вас день или плохой. Это действительно важно. Ведь спорт – это бегство от повседневной жизни. Хочется сопереживать спортсменам. Быть с ними», — приводит слова Култхарда издание The Athletic.

Материалы по теме
Култхард заявил, что выступал на схожем уровне с Хаккиненом и Шумахером

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android