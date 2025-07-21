«Поймали яму». Николаев объяснил провал на 10-м этапе «Шёлкового пути»

Пилот «КАМАЗ-мастер» россиянин Эдуард Николаев прокомментировал выступление на 10-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» — 2025.

Напомним, Николаев повредил подвеску и стал шестым, в общем зачёте отстав от лидера соотечественника Антона Шибалова.

«Очень интересные насыщенные извилистые дороги между промоин, камни, триал. Сегодня был такой рабочий день. Нельзя было допустить ошибку, но, к сожалению, мы поймали яму. Когда выбывают основные соперники, становится скучнее. На протяжении всего ралли была интрига, а когда вчера узнали, что соперник сошёл, стало даже немного грустно. В любом случае нам нужно двигаться вперёд. Рад поблагодарить Монголию за её гостеприимство, её прекрасные трассы и погоду, прекрасные пейзажи — тут очень здорово и красиво», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».