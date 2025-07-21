Дамир Идиятулин выиграл квалификацию RDS GP на ADM Raceway

Спустя месяц после этапа в Нижнем Новгороде пилоты Гран-При Российской Дрифт Серии вернулись на трек – трасса ADM Raceway в подмосковном Мячково принимает четвёртый этап RDS GP сезона-2025, который в субботу стартовал с квалификации. Битва за выход в парные заезды получилась крайне напряжённой – сразу 22 пилота из заявленных на этап 41 спортсменов набрали более 90 баллов в квалификации.

Добровольский-Шнайдер Фото: RDS GP

Первыми отметку 90+ баллов покорили Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) и Иван Пальмин (Carville Racing), набравшие по 93 балла. Следом в неформальный, но почётный «клуб 90+» вошли Кирилл Мацкевич (TimeUp) с 94,5 баллами, Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team) с 94 баллами, Леонид Шнайдер (TimeUp) с 95,5 баллами и Дмитрий Щербина («Автобан») с 91 баллом. Впервые в своей карьере в RDS GP ворвались в «клуб 90+» представители VSTeam Евгений Спирин (92 балла) и Анатолий Кизин (91 балл).

Пилот Carville Racing Антон Козлов свою лучшую квалификационную попытку проехал на 97,5 баллов и долгое время оставался лидером квалификации, но ровно до того момента, когда на старт вышел Дамир Идиятулин (Fresh Racing). Опытный красноярец в своей лучшей попытке получил от судей 98 баллов и снял все вопросы о том, кто будет победителем квалификации четвёртого этапа RDS GP в Мячково. Такую же оценку 98 баллов заработал Максим Гроссман, но в первой своей квалификационной попытке представитель TimeUp был слабее Идиятулина, поэтому остался на второй строчке. Третьим в квалификационных протоколах стал Козлов.

Идиятулин Фото: RDS GP

«На мой взгляд, у меня очень хорошие две попытки получились – прям под копирку, всё с ровным углом, темпом, без коррекций. На то и был расчёт: я на 0,1 поднял давление в шинах, нежели в тренировке для парной езды, именно чтобы плавно проехать конфигурацию без лишней коррекции. Можно было ещё получше проехать, но в целом я доволен квалификацией. Как запланировал – ровненько, стабильненько, аккуратно, так и проехал», – поделился победитель квалификации Дамир.

В парных заездах топ-32 погода решила устроить пилотам Гран-При Российской Дрифт Серии испытание, обрушив на ADM Raceway проливной дождь. Контактными дуэлями на мокром покрытии отметились Мацкевич (TimeUp) и Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Анатолий Кизин (VSTeam) и Владислав Попов (LECAR Одержимые Моторспорт).

Артём Лейтис (Carville Racing) не смог удержать свой Nissan 200SX в заезде с Леонидом Шнайдером (TimeUp), и, допустив разворот, завершил участие в четвёртом этапе RDS GP. Развернулся в роли преследователя и Щербина («Автобан»), а лидером допустил контакт, из-за чего пропустил в стадию топ-16 своего соперника Добровольского (Takayama Forward Auto).

Сенсационно не прошли в воскресные дуэли лидеры личного зачёта Гран-При Российской Дрифт Серии – Козлов и Артём Шабанов. Сначала Шабанов не справился с темпом Сергея Кузнецова (Star Pёr Stars Aimol), выступающего на российском гиперкаре Flanker F. Затем Денис Сорокопуд (VSTeam) блестяще проехал в хите с Козловым и оставил лидера Carville Racing не у дел.

Парад финалистов Фото: RDS GP

Финальный хит стадии топ-32 выдался не менее напряжённым: Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) и Илья Попов (LECAR Одержимые Моторспорт) показывали настолько плотные проезды, что судьи снова и снова назначали ОМТ (перезаезды). По итогам двух ОМТ, которые позволяет регламент соревнований, судьи вновь не смогли выявить сильнейшего, так что, согласно правилам, в топ-16 отправился Астапов, занявший более высокое место в квалификации.

RDS GP 2025. 4-й этап. ADM Raceway. Топ-16:

Дамир Идиятулин – Иван Пальмин

Кирилл Мацкевич – Данила Воробьёв

Денис Мигаль – Владислав Попов

Леонид Шнайдер – Тимофей Добровольский

Максим Гроссман – Данила Скоробогатов

Сергей Кузнецов – Георгий Чивчян

Денис Сорокопуд – Аркадий Цареградцев

Евгений Лосев – Андрей Астапов.

Подиум командного зачёта Фото: RDS GP

Ситуация по итогам субботы сложилась интересная. Поскольку оба лидера личного зачёта выбыли на стадии топ-32, теперь их может обогнать по баллам Аркадий Цареградцев, а другие участники – приблизиться совсем вплотную. Борьба за призовые места четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии продолжится на трассе ADM Raceway сегодня, 20 июля. В 12:40 по московскому времени стартуют парные заезды топ-16, по итогам которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала.

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