Идиятулин выиграл четвёртый этап RDS GP, он будет назван в честь него

На подмосковной трассе ADM Raceway завершился четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Победителем стал красноярец Дамир Идиятулин, выигравший в квалификации, парных заездах и командном зачёте. Теперь этап будет назван его именем.

Серьёзные намерения на этап Дамир показал ещё во время одиночных заездов — во второй квалификационной попытке он получил от судей 98 баллов из 100, что стало лучшим результатом среди 40 спортсменов и 12 по счету победой в квалификации в карьере Идиятулина в RDS GP. В стадии ТОП-32 соперником красноярца стал Илья Полищук (Predator Drift Team), который буквально «съел» бампер сине-белой Supra A80 Идиятулина. Дальше по сетке парных заездов Дамир сначала прошёл Ивана Пальмина (Carville Racing), затем Данилу Воробьёва (LUKOIL Racing Drift Team), а в полуфинале мастерски отработал в заезде с Леонидом Шнайдером (TimeUp). О большой угол заноса Шнайдера в третьем секторе оцениваемого участка «споткнулись» сразу несколько пилотов, и только Идиятулин провёл с ним хит без контактов.

В финале должны были встретиться двое представителей команды Fresh Racing: Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, — однако этому заезду не суждено было состояться. Двигатель Toyota Supra A80 Лосева забарахлил ещё в полуфинальном ОМТ (перезаезде) с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto), и команда объявила технический сход.

В этот раз парад финалистов был особенно трогательным: Дамир на тросе протянул машину своего сокомандника-соперника вдоль трибун под громкие овации. Идиятулин забрал первое место в личном зачёте через одиночный проезд bye run. Однако на этом триумф не был окончен — первое место в командном зачёте также завоевала Fresh Racing.

У Евгения Лосева путь к финалу тоже был непростым. В ТОП-32 сибиряк преодолел Владислава Ерофеева («LECAR Одержимые Motorsport»), далее в контактной дуэли прошёл Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team), а в четвертьфинале вырвал победу у лидера «LECAR Одержимые Motorsport» Аркадия Цареградцева. И всё для того, чтобы подарить зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV красивейшие проезды с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto). Легендарные спортсмены ехали настолько близко и синхронно, что судьи назначили ОМТ, по итогам которого в финал отправился Лосев, а Гоча — бороться за третье место.

Но до призового подиума Георгий Чивчян не добрался — «бронзу» завоевал его соперник, лидер команды TimeUp Леонид Шнайдер. Если Дамир Идиятулин в ТОП-4 смог чётко отработать особенности проезда Шнайдера лидером в третьем секторе, то Чивчян не рассчитал и напрыгнул на Toyota Mark II Леонида. Команда TimeUp не смогла за отведённые регламентом пять минут отремонтировать повреждённый автомобиль, и поскольку виновником столкновения был признан Гоча, Шнайдер занял место на подиуме.

RDS GP 2025. 4 этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 272 балла; Евгений Лосев (Иркутск, Fresh Racing) — 193 балла; Леонид Шнайдер (Красноярск, TimeUp) — 159 баллов.

RDS GP 2025. 4 этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 465 баллов; TimeUp — 248 баллов; Takayama Forward Auto — 166 баллов.

Результаты четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии на ADM Raceway добавили в чемпионат интриги. TimeUp сохраняет лидерство в командном зачёте, однако «три кола» Fresh Racing принесли сине-белым достаточно баллов в копилку, чтобы существенно сократить отрыв между коллективами. Что касается личного зачёта, то Антон Козлов (Carville Racing) пока удерживает лидерство, опережая Артёма Шабанова (TimeUp) на 15 баллов, а Дамир Идиятулин сместил с третьей строчки Аркадия Цареградцева, которому теперь дышит в спину Евгений Лосев.

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 617 баллов; Артём Шабанов (Москва, TimeUp) — 602 балла; Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 551 балл.

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp — 1040 баллов; Fresh Racing — 971 балл; Carville Racing — 721 балл.

Зрелищный и по-своему драматичный этап завершился триумфом Fresh Racing, повторить который участники RDS GP попробуют уже на родине звёзд российского дрифта — пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии примет легендарная трасса «Красное Кольцо» в Красноярске 9–10 августа.