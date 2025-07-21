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Работник «Ред Булл» рассказал о шутке Минцлаффа на тему увольнения Хорнера

Работник «Ред Булл» рассказал о шутке Минцлаффа на тему увольнения Хорнера
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Один из сотрудников австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» рассказал о шутке исполнительного директора концерна Оливера Минцлаффа по поводу увольнения руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера.

«Он сказал: «Если у вас возникнут какие-либо проблемы, просто напишите своему руководителю». А после добавил: «А если у вас больше нет руководителя, просто напишите мне!» — приводит слова сотрудника «Ред Булл» The Sun. По словам работника, после этих слов Минцлафф начал смеяться.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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