Работник «Ред Булл» рассказал о шутке Минцлаффа на тему увольнения Хорнера

Один из сотрудников австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» рассказал о шутке исполнительного директора концерна Оливера Минцлаффа по поводу увольнения руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера.

«Он сказал: «Если у вас возникнут какие-либо проблемы, просто напишите своему руководителю». А после добавил: «А если у вас больше нет руководителя, просто напишите мне!» — приводит слова сотрудника «Ред Булл» The Sun. По словам работника, после этих слов Минцлафф начал смеяться.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: