«Больше улыбайтесь». Сотрудница «Ред Булл» — о совете Марко через день после ухода Хорнера

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко после увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя команды в шутку призвал сотрудников больше улыбаться. Об этом рассказала одна из сотрудниц гоночного коллектива.

«Прошёл всего день после увольнения Кристиана, и многие в команде всё ещё были расстроены. В этот момент мистер Марко обратился к нам. Он просто превратил это в шутку и посоветовал нам взбодриться: «Вам нужно больше улыбаться». Это ни у кого не вызвало симпатии к нему – чему тут улыбаться?» — приводит слова сотрудницы «Ред Булл» издание The Sun.

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