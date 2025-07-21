Российский гонщик Максим Орлов стал чемпионом Европы по картингу

На минувших выходных в Мюльзене (Германия) завершился трёхэтапный чемпионат Европы по картингу. В категории KZ2 лучшим стал российский гонщик Максим Орлов.

К финалу Орлов подошёл пятым. Россиянин со старта начал пробиваться наверх, на шестом круге вышел в лидеры и одержал победу.

Орлов завоевал чемпионский титул, опередив эстонца Маркуса Каяка. Бронзовым призёром чемпионата стал немец Максимилиан Шлеймер. Ещё один россиянин Тигран Бунатян замкнул десятку сильнейших.

Отметим, что это не первый успех Орлова на международной арене, в 2024 году россиянин становился бронзовым призёром чемпионата Европы.