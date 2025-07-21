Британские сотрудники «Ред Булл» думают об уходе после увольнения Хорнера — друг Кристиана

Один из друзей Кристиана Хорнера высказался об увольнении британского специалиста с поста руководителя австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Почти все сотрудники команды – британцы. Они беззаветно преданы Кристиану и теперь поговаривают о том, чтобы уйти. Это была целенаправленная атака с целью контроля над командой, потому что австрийскому штабу «Ред Булл» не понравилось, что британец руководит их гоночным коллективом», — приводит слова друга Хорнера The Sun.

Ранее сотрудница «Ред Булл» рассказала, какой совет дал советник «Ред Булл» Хельмут Марко через день после увольнения Хорнера.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: