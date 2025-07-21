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«Предательство». Друг Хорнера передал его первую реакцию после увольнения из «Ред Булл»

«Предательство». Друг Хорнера передал его первую реакцию после увольнения из «Ред Булл»
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Один из друзей Кристиана Хорнера поделился подробностями относительно первой реакции специалиста на увольнение из «Ред Булл». Об уходе Хорнера из австрийской команды стало известно 9 июля.

«Кристиан рассказал мне, как ему было больно и как его предали после всего, что он, Джери [жена Хорнера] и их семья пережили за последние 18 месяцев. Его дважды оправдывали из-за скандала с перепиской, но сейчас он находится в отпуске по уходу за садом, и ему до сих пор не объяснили, почему он потерял работу, которую любил», — приводит слова приятеля Хорнера издание The Sun.

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