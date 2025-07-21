«Предательство». Друг Хорнера передал его первую реакцию после увольнения из «Ред Булл»

Один из друзей Кристиана Хорнера поделился подробностями относительно первой реакции специалиста на увольнение из «Ред Булл». Об уходе Хорнера из австрийской команды стало известно 9 июля.

«Кристиан рассказал мне, как ему было больно и как его предали после всего, что он, Джери [жена Хорнера] и их семья пережили за последние 18 месяцев. Его дважды оправдывали из-за скандала с перепиской, но сейчас он находится в отпуске по уходу за садом, и ему до сих пор не объяснили, почему он потерял работу, которую любил», — приводит слова приятеля Хорнера издание The Sun.

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