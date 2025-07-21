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Кларксон объяснил, почему он не видит Хорнера в роли руководителя «Альпин»

Кларксон объяснил, почему он не видит Хорнера в роли руководителя «Альпин»
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Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон высказался о будущем Кристиана Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

«Умные люди говорят, что он перейдёт в «Альпин». Но в следующем году у них будут двигатели «Мерседеса». Это значит, что Кристиану придётся работать с боссом «Серебряных стрел» Тото Вольфом. А поскольку эти двое совершенно не ладят, я не вижу, чтобы это было возможно», — приводит слова Кларксона Motorsport Week.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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