Кларксон объяснил, почему он не видит Хорнера в роли руководителя «Альпин»

Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон высказался о будущем Кристиана Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

«Умные люди говорят, что он перейдёт в «Альпин». Но в следующем году у них будут двигатели «Мерседеса». Это значит, что Кристиану придётся работать с боссом «Серебряных стрел» Тото Вольфом. А поскольку эти двое совершенно не ладят, я не вижу, чтобы это было возможно», — приводит слова Кларксона Motorsport Week.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».