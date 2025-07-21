Расписание трансляций Гран-при Бельгии — 2025

С 25 по 27 июля в календаре Формулы-1 запланирован 13-й этап нынешнего сезона — Гран-при Бельгии.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны для просмотра на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир покажут в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сильверстоуне можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Бельгии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 25 июля:

13:30. Тренировка Гран-при Бельгии;

17:30. Спринт-квалификация Гран-при Бельгии.

Суббота, 26 июля:

13:00. Спринт Гран-при Бельгии;

17:00. Квалификация Гран-при Бельгии.

Воскресенье, 27 июля:

16:00. Гонка Гран-при Бельгии.