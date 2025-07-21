17-летний мотогонщик погиб после аварии в Испании

Мотогонщик Пау Альсина погиб в результате аварии, которая произошла в минувшую субботу на трассе в Арагоне во время тренировки. Об этом сообщает Diario Sport.

Спортсмен был срочно доставлен в больницу, где ему провели операцию, однако он не смог оправиться от полученных травм. Альсину перебросило через мотоцикл, и он упал на землю. Удар был настолько сильным, что врачи не смогли спасти его жизнь. В настоящее время проводятся процедуры по транспортировке его тела в Каталонию.

Как сообщается, Альсина считался одним из самых перспективных молодых гонщиков в каталонском мотоспорте. Он впервые сел за руль мотоцикла в три года, а в шесть лет уже преуспел в мотокроссе. В 11 лет он выступал в классе Moto4 в рамках чемпионата Испании, а нынешний сезон проводил в JuniorGP.