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17-летний мотогонщик погиб после аварии в Испании

17-летний мотогонщик погиб после аварии в Испании
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Мотогонщик Пау Альсина погиб в результате аварии, которая произошла в минувшую субботу на трассе в Арагоне во время тренировки. Об этом сообщает Diario Sport.

Спортсмен был срочно доставлен в больницу, где ему провели операцию, однако он не смог оправиться от полученных травм. Альсину перебросило через мотоцикл, и он упал на землю. Удар был настолько сильным, что врачи не смогли спасти его жизнь. В настоящее время проводятся процедуры по транспортировке его тела в Каталонию.

Как сообщается, Альсина считался одним из самых перспективных молодых гонщиков в каталонском мотоспорте. Он впервые сел за руль мотоцикла в три года, а в шесть лет уже преуспел в мотокроссе. В 11 лет он выступал в классе Moto4 в рамках чемпионата Испании, а нынешний сезон проводил в JuniorGP.

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