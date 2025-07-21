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Култхард: в Сильверстоуне было ощущение, что Хэмилтон лучше справляется с «Феррари»

Култхард: в Сильверстоуне было ощущение, что Хэмилтон лучше справляется с «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард высказался об адаптации семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона к болиду итальянской команды.

«Да, на этапе в Великобритании Хэмилтону было комфортнее. Но до этого, если не считать Китай, было ощущение, что Льюису не очень комфортно за рулём.

Льюис не смотрелся настолько же быстрым, как и Леклер. Вряд ли кто-то будет против увидеть быструю машину «Феррари», ведь это самое известное название в истории автоспорта. И в Сильверстоуне было ощущение, что Льюис стал лучше справляться с управлением болидом «Феррари». Случилось ли это только потому, что Гран-при проходил именно на его домашней трассе? На этот вопрос мы получим ответ скоро», – приводит слова Култхарда пресс-служба Формулы-1.

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