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Лука Марини продлил контракт с «Хондой», Мартин остаётся целью команды на 2027 год

Лука Марини продлил контракт с «Хондой», Мартин остаётся целью команды на 2027 год
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27-летний итальянский мотогонщик Лука Марини продлил контракт с «Хондой». Об этом сообщает Autosport.
Как информирует источник, новое соглашение рассчитано на следующий сезон. Официально команда пока не подтвердила соглашение.

Марини выступает в составе «Хонды» с 2024 года. В нынешнем сезоне Лука располагается на 14-й позиции в личном зачёте чемпионата мира.

Марини является пилотом MotoGP с 2021 года. Прошлый сезон Марини завершил за пределами топ-20 личного зачёта.

Напомним, ранее 27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, подтвердил, что останется пилотом «Априльи» на 2026 год. При этом Хорхе является главной трансферной целью «Хонды» – теперь на 2027 год.

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