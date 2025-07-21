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Lada Aura в ОАЭ была продана дороже, чем Toyota Camry

Lada Aura в ОАЭ была продана дороже, чем Toyota Camry
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В ОАЭ состоялась первая сделка по продаже автомобиля Lada Aura. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», российский стретч-седан Lada Aura был продан за 120 тыс. дирхамов (около 2,6 млн рублей по актуальному курсу).

Для сравнения, Toyota Camry в ОАЭ стоит чуть дешевле — 110 тыс. дирхамов (примерно 2,4 млн рублей), а китайский Haval H7 можно приобрести, начиная от 100 тыс. дирхамов (около 2,1 млн рублей).

Автомобиль Lada Aura в ОАЭ был представлен в топовой модификации Status с салоном, отделанным кожей светлого оттенка. Что касается двигателя, то он стандартный — 122 л. с. с объёмом 1,8 л и вариаторной трансмиссией.

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