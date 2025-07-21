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Гран-при Аргентины MotoGP переедет, в планах — вернуть гонку Формулы-1 в страну

Гран-при Аргентины MotoGP переедет, в планах — вернуть гонку Формулы-1 в страну
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MotoGP объявил о возвращении этапа чемпионата на трассу в Буэнос-Айресе в 2027 году. Об этом информирует пресс-служба серии.

Речь идёт об автодроме имени Оскара и Хуана Гальвесов, который принимал у себя Гран-при Формулы-1. Последний этап «Королевских гонок» на этом автодроме прошёл в 1998 году.

Как сообщает издание SoyMotor, помимо возвращения на эту трассу Гран-при Аргентины MotoGP, в планах организаторов и возвращение в страну гонок Формулы-1.

В настоящий момент Гран-при Аргентины в классе MotoGP принимает другая трасса — автодром «Термас де Рио Хондо». Однако с 2027 года заезды главного класса мотогонок станет принимать реконструированный автодром.

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