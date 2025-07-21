«Было бы разумнее остаться здесь». Хаджар — о перспективе перехода в «Ред Булл»

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о перспективе перехода в будущем в основную команду австрийского концерна — «Ред Булл».

«Когда четыре года назад я подписал контракт с системой «Ред Булл», целью было попасть в основную команду. И ситуация не изменилась.

Это было бы интересно. Я был бы рад попробовать свои силы в команде, хотя бы из любопытства. Но в настоящий момент я бы не сказал, что полностью держу ситуацию под контролем. Да, я способен зарабатывать очки, но мне стоит многому научиться. Так что разумнее было бы остаться в нынешнем коллективе», — приводит слова Хаджара RacingNews365.