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Окон — о политике в Формуле-1: ненавижу эту часть

Окон — о политике в Формуле-1: ненавижу эту часть
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Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон рассказал, что ему не нравится в современной Формуле-1.

«Ты можешь делать только то, что находится в твоей власти. То, что ты держишь под контролем. И факт в том, что сейчас я очень многое знаю о политической стороне Формулы-1. И эту часть Формулы-1 я ненавижу. Ибо вся власть и все решения у людей наверху. Мы же гонщики, спортсмены. У нас совершенно другой подход и склад ума. Однако с этим приходится жить, играть в эту игру, чтобы защищать свои интересы.

До того, что произошло в 2019 году, я был полностью отрезан от переговоров. Но сейчас я полноправно участвую в принятии таких решений. При том моей карьерой занимаются всё те же люди, и на самом деле я этому рад. Просто я больше вовлечён во все переговоры и принятие решений», — приводит слова Окона Crash.

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