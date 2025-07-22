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Камазовец Шибалов выиграл ралли «Шёлковый путь», в топ-4 только пилоты «КАМАЗ-мастер»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов избежал проблем на финальном этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» и сохранил первое место в генеральной классификации гонки. Таким образом, Шибалов стал двукратным победителем «Шёлкового пути».

Второе место в общем зачёте у Эдуарда Николаева, уступившего Шибалову чуть менее 24 минут. Далее расположились ещё два представителя «КАМАЗ-мастер» — Алмаз Ахмедов и Дмитрий Сотников.

«Шёлковый путь». 11-й этап. Грузовики. Предварительные результаты:

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 1:27:05.

2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +4:16

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +6:41

4. Юрий Найман («Урал Моторспорт») +8:48

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +9:58

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +15:24.

7. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +16:05.