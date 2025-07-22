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Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастер» высказался о победе в ралли «Шёлковый путь» — 2025

Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастер» высказался о победе в ралли «Шёлковый путь» — 2025
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Российский гонщик Антон Шибалов, представляющий «КАМАЗ-мастер», прокомментировал победу в престижном ралли-марафоне «Шёлковый путь» – 2025. Спортсмен занял пятую позицию на финальном, 11-м этапе, за счёт чего сохранил первое место в генеральной классификации гонки. Таким образом, Антон стал двукратным победителем «Шёлкового пути».

«Эти 10 трудовых дней закончились, и мы рады финишировать. Всё хорошо с машиной, с экипажем и со всей командой. Вначале немного по навигации сбились, не могли найти нужную дорожку, тяжело ехать первыми, а потом уже пустили экипаж Ахмедова вперёд — молодой, пусть тренируется ехать открывать, это хорошая практика. Часть допа ехали за ними, но под конец они в кустах где-то замешкались и мы объехали на финиш. Хотелось бы поблагодарить всех участников, организаторов за такой интересный маршрут. Это настоящий ралли-рейд. Также всю команду — техника не подводит, механики работают на славу, правильно выстраивается тактика. И, конечно же, передать привет домой — жене, семье и всем нашим болельщикам», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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