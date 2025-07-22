Дженсон Баттон назвал самого совершенного пилота в истории Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о нидерландском пилоте команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Что касается моих комментариев о Максе как о лучшем, то да, я считаю, что он самый совершенный пилот Формулы-1, который когда-либо участвовал в чемпионате. Безусловно, я считаю Льюиса Хэмилтона чрезвычайно хорошим гонщиком, одним из лучших в мире. Но в Максе есть что-то такое, что он может делать с машиной так, что, как мне кажется, не может никто другой», — приводит слова Баттона пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на The Chris Moyles Show on Radio X.

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