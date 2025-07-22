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Русинов стал третьим в зачёте мотовездеходов «Шёлкового пути», уступив менее двух минут

Русинов стал третьим в зачёте мотовездеходов «Шёлкового пути», уступив менее двух минут
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Определились победители в зачётах внедорожников и мотовездеходов ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Заключительный, 11-й этап ралли, длина которого составила 131,29 км, прошёл 22 июля по маршруту Кош-Агач — Горно-Алтайск.

«Шёлковый путь». Внедорожники (T1):

1. Павел Андреев/Глеб Мокеев (Toyota) – 30:16.29;.
2. Андрей Рудской/Дмитрий Карпов (G-Force) +4:37.26.
3. Алексей Игнатов/Евгений Павлов («ГАЗель») + +6:22.14.

«Шёлковый путь». Мотовездеходы (T3):

1. Дмитрий Черкесов/Владимир Простаков (Can-Am) — 29:31.35.
2. Алексей Черкесов/Артем Шевелев (Can-Am) +1.06.
3. Роман Русинов/Дмитрий Павлов (Can-Am) +1.58.

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