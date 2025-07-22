Мотоциклисты устроили погоню за судьёй после назначения 11-метрового на матче по мотоболу

Судье матча по мотоболу (футбол на мотоциклах) Евгению Пустыку в рамках чемпионата России пришлось спасаться бегством от игроков и фанатов. За арбитром погнались десятки болельщиков и мотоциклисты, которые остались недовольны назначением 11-метрового удара в ворота местной команды.

Права на видео принадлежат PROmotoball. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионат».

Инцидент случился во время игры между лидерами турнира, ипатовским «Колосом» и краснодарским «Агрокомплексом» из станицы Кирпильская, после того как при счёте 2:1 в пользу «Колоса» судья назначил в их ворота пенальти.

Один из игроков на мотоцикле ударил арбитра сзади рулём по спине. Когда судья увидел, что на поле начали выбегать фанаты местной команды, он принял решение спасаться бегством.

В результате игра закончился вничью. Судья успел укрыться в судейской. Чтобы разрешить ситуацию, пришлось вмешаться сотрудникам ЧОП и Росгвардии, которые присутствовали на матче.