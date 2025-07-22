Пятый этап RDS OPEN пройдёт в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»

26 и 27 июля в Ленинградской области на территории автодрома «Игора Драйв» состоится пятый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Дымные, адреналиновые заезды станут частью большого события в автомобильном мире — фестиваля GARAGE FEST.

Фото: RDS

Участие в дрифт-заездах примут 29 пилотов из девяти регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской, Архангельской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей, Хабаровского и Краснодарского края. В первый соревновательный день, 26 июля, пройдёт квалификация, где в одиночных заездах спортсменам в зачётах NXT и PRO предстоит продемонстрировать своё мастерство владения автомобилем в управляемом заносе по судейскому заданию. По результатам квалификации будут сформированы пары пилотов для дуэлей во второй день чемпионата. Парные заезды пройдут 27 июля, пилоты продемонстрируют зрелищный, динамичный и точный дрифт в двух ролях — лидера и преследователя.

В зачёте NXT список участников пополнился двумя пилотами. Представитель Санкт-Петербурга Михаил Яковлев будет сражаться с соперниками за победу на автомобиле ГАЗ-2410. Необычная для дрифта платформа не оставит равнодушными зрителей и участников. Ещё одним дебютантом зачётной группы NXT станет блогер BIG RUSSIAN BOSS. В рамках проекта VK «Медиа Дрифт» эпатажный герой впервые примет участие в соревнованиях Российской Дрифт Серии и покажет всё, на что он способен. На старт новоиспечённый пилот выйдет в составе команды STAR PЁR STARS AIMOL на автомобиле BMW E36 по имени ASSMIRALDA. При поддержке Российской Дрифт Серии и «Игора Драйв» BIG RUSSIAN BOSS в этом году прошёл большую подготовку к соревнованиям, и его заезды будут оцениваться наравне с другими участниками зачётной группы – без каких-либо поблажек к медийности блогера.

Фото: RDS

На протяжении сезона тройка лидеров в зачёте NXT практически не меняется. К пятому этапу верхние строчки турнирной таблицы занимают Тимофей Добровольский (1000 баллов) и Артур Зелёный (813 баллов) из команды STAR PЁR STARS AIMOL, а также Владимир Афанасьев (572 балла) — представитель команды «Tamashi Культура Заноса». Удастся ли дебютантам занять места на подиуме и потеснить лидеров — будет известно уже в грядущий уикенд, а пока пилоты продолжают подготовку к борьбе за победу.

В зачёте PRO пелотон тоже пополнился. В пятом этапе RDS Open примут участие: пилот из Северодвинска Денис Антрушин на Nissan 200SX, представитель Хабаровска Арсений Варавин за рулём Nissan 240SX и спортсмен из Санкт-Петербурга Глеб Мелузов на BMW E92. Вернётся в чемпионат и петербуржец Илья Клюкин на BMW E36 — в этом сезоне пилот участвовал только в первом этапе RDS Open в Ростове-на-Дону и сейчас второй раз выйдет на трек, чтобы побороться за призовое место.

Фото: RDS

Лидерами турнирной таблицы зачёта PRO по итогам четырёх прошедших этапов являются Валерий Богочаров (547 баллов), Фёдор Воробьёв (543 балла), Анатолий Щербак и Сергей Корнеев (по 523 балла). Пятый этап покажет, сможет ли кто-то составить конкуренцию устоявшейся группе лидеров и как распределятся места в первой тройке.

Напомним, пятый этап RDS Open пройдёт в рамках фестиваля GARAGE FEST. Гостей и зрителей будут ждать эмоциональные, дымные заезды пилотов Российской Дрифт Серии в бетонном Колизее «Игора Драйв», а также десятки активностей для любителей автомобильного спорта и автокультуры: выставка редких автомобилей, дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов, гонка на выносливость Russian Endurance Challenge и инженерные соревнования «Формула Студент». Также гостей фестиваля ждёт насыщенная концертная программа: 26 июля на главной сцене со своими хитами выступят Xolidayboy и Ани Лорак, а уже 27 июля зрители смогут насладиться музыкой рок-группы «Три дня дождя» и легенды российской рок-сцены Гарика Сукачёва.

Расписание 5-го этапа RDS Open на «Игора Драйв»

26 июля, суббота

10:15-12:25 — квалификация (1-3 группы)

13:05-13:40 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-17:40 — квалификация (4-6 группы)

27 июля, воскресенье

10:35-11:35 — парные заезды топ-32 PRO

12:00-12:45 — автограф-сессия в сервис-парке

13:00-18:35 — парные заезды топ-16 PRO/ топ-8 /топ-4 / финал (PRO и NXT)

18:45 — церемония награждения.

Билеты на Открытый чемпионат РДС по дрифту (RDS Open) в продаже на сайте организатора фестиваля. Для онлайн-болельщиков традиционно будет доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

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