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«Совершенно ошеломило». Друг Хорнера привёл подробности увольнения Кристиана из «Ред Булл»

«Совершенно ошеломило». Друг Хорнера привёл подробности увольнения Кристиана из «Ред Булл»
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Один из друзей Кристиана Хорнера поделился подробностями относительно эмоционального состояния британского специалиста в момент увольнения из «Ред Булл». В гоночном коллективе из Австрии Кристиан занимал пост руководителя.

«Кристиана позвали на встречу в Лондоне, и он понятия не имел, что на ней будет обсуждаться. Ему просто сказали: «Ты должен быть там». Он был ошарашен, когда его пригласили в кабинет и фактически уволили на месте. Это совершенно ошеломило его — он считал, что его вызвали, чтобы обсудить другой вопрос», — приводит слова приятеля Хорнера издание The Sun.

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