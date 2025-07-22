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Баттон: Норрис может стать злейшим врагом самому себе

Баттон: Норрис может стать злейшим врагом самому себе
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Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о гонщиках команды «Макларен» Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе.

«Ландо и Оскар смотрятся здорово. При этом они очень разные. Полагаю, Ландо может стать злейшим врагом самому себе. Он невероятно быстр, но стоит ему допустить малейшую ошибку.… Кажется, он слишком много об этом думает. Оскар очень уравновешенный. Он просто хочет гоняться, он хочет быстро пилотировать болид, и у него это здорово получается», — приводит слова Баттона пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на The Chris Moyles Show on Radio X.

В настоящий момент Пиастри и Норрис занимают первое и второе место в общем зачёте пилотов соответственно.

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