Жак Вильнёв назвал своего фаворита среди чемпионов в истории Формулы-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв выбрал своего фаворита среди всех победителей Формулы-1 в формате турнира по олимпийской системе. Он поставил Марио Андретти на первое место.

«Он гонялся в 1970-е, а завершил выступления в конце 1990-х. Он мог побеждать на чем угодно: он выиграл «500 миль Дайтоны», выигрывал гонки на грязи, «Инди-500», когда это было безумно опасно, победил в Ф-1. Неважно, какая машина, – он находил способ показать скорость. Всегда», — сказал Вильнёв в подкасте The Red Flags.

В финале Вильнёв поставил Андретти выше Фернандо Алонсо, ранее испанец в его турнирной сетке обошёл Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Андретти в полуфинале был выше Ники Лауды, который выбил Михаэля Шумахера. Сам Вильнёв оценил себя выше Себастьяна Феттеля, но ниже Хуан-Мануэля Фанхио. Айртон Сенна выбыл в 1/8 финала после встречи с Эмерсоном Фиттипальди.

Марио Андретти стал чемпионом Формулы-1 в 1978 году. Он также четырежды выигрывал чемпионат «Индикар», побеждал в гонках «500 миль Дайтоны», «500 миль Индианаполиса», «24 часа Дайтоны» и других соревнованиях.