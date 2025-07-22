Motorsport — об увольнении Хорнера: Марко готов насладиться реваншем

Итальянская редакция Motorsport опубликовала материал по поводу увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Самые надёжные ответы начнут поступать в 2026 году, но что касается атмосферы в команде, то уже в следующий уикенд мы увидим беспрецедентную ситуацию, когда Хельмут Марко будет готов насладиться своим матчем-реваншем», — говорится, помимо прочего, в материале издания.

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: