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Новый «Москвич 8» поступил в продажу по цене от 3 млн рублей

Новый «Москвич 8» поступил в продажу по цене от 3 млн рублей
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Российский автомобильный завод «Москвич» представил новую модель – семиместный кроссовер «Москвич 8». Машина станет флагманом линейки.

Фото: Москвич

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем с тубонаддувом мощностью 174 л.с. и семиступенчатой коробкой передач. Габариты составляют 4824 x 1870 x 1756 мм при колёсной базе 2830 мм.

Дорожный просвет 190 мм. Компоновка сидений выполнена по схеме 2+3+2. Максимальная вместимость багажника — 2153 л.

«Москвич 8» стал первой машиной компании, оснащенной обогревом передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя. Также передние сиденья оснащены электроприводом и вентиляцией. Автомобиль поставляется исключительно с передним приводом.

Кроссовер будет доступен в трёх комплектациях: «Бизнес» «Техно» и «Премиум» по ценам 2,98 млн, 3.21 млн и 3.37 млн соответственно.

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