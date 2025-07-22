«Только эти». Нельсиньо Пике назвал два варианта продолжения карьеры Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший дал комментарий по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее Пике-младший заявлял, что нидерландец ведёт переговоры с «Мерседесом».

«Поездка на Сардинию? Это просто место, куда люди ездят отдыхать. Макс просто хочет быть там, где, по его мнению, он может победить. Играют ли деньги какую-то роль? Конечно, но самым важным фактором является то, что он хочет быть в хорошей машине. У него есть только два варианта – «Ред Булл» и «Мерседес», — приводит слова Пике-младшего GrandPrix со ссылкой на the Pelas Pistas podcast.

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