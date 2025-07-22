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Motorsport раскрыл, какое преимущество ожидает «Феррари» за счёт новой подвески

Motorsport раскрыл, какое преимущество ожидает «Феррари» за счёт новой подвески
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Новая задняя подвеска «Феррари» в сочетании с обновлённым днищем обеспечивает преимущество около 0,1 секунды. Об этом информирует Motorsport Italia. «Скудерия» проводила тесты новой задней подвески с фиксированными настройками и демонстрационными шинами на трассе в Муджело (Италия).

Кроме того, сообщается, что телеметрия показала улучшение устойчивости задней части автомобиля при торможении, уменьшение подъёма задней части и снижение аэродинамического дисбаланса. При этом отмечается, что гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не почувствовали особых изменений в машине во время тестов.

Новая подвеска дебютирует на Гран-при Бельгии, который пройдёт с 25 по 27 июля.

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