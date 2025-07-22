Дебютант Ахмедов прокомментировал завоевание третьего места на ралли «Шёлковый путь»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Алмаз Ахмедов прокомментировал завоевание третьего места на ралли «Шёлковый путь», ставшего для него дебютным в карьере.

«Сегодня в начале были такие извилистые дороги, где Павел Мурылёв и Антон Шибалов ошиблись по навигации. Мы попали чётко, ехали первыми практически до финиша. За 6 км до финиша мы также допустили навигационную ошибку, и нас объехал Антон Шибалов. В принципе, я доволен! За этот «Шёлковый путь» у меня получилось выиграть один этап. Будем и дальше стараться так же прогрессировать», — приводит слова Ахмедова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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