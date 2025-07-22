Нельсиньо Пике предположил, почему «Ред Булл» на самом деле уволил Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший поделился мнением о решении «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера. В австрийской команде британский специалист занимал должность руководителя.

«Может быть, они уволили Хорнера, чтобы заставить Макса остаться. Я не знаю. Может быть, он уже подписал контракт, но, возможно, он также уже сказал «нет», — приводит слова Пике-младшего GrandPrix со ссылкой на The Pelas Pistas podcast.

Напомним, об увольнении Кристиана из «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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