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Нельсиньо Пике предположил, почему «Ред Булл» на самом деле уволил Хорнера

Нельсиньо Пике предположил, почему «Ред Булл» на самом деле уволил Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший поделился мнением о решении «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера. В австрийской команде британский специалист занимал должность руководителя.

«Может быть, они уволили Хорнера, чтобы заставить Макса остаться. Я не знаю. Может быть, он уже подписал контракт, но, возможно, он также уже сказал «нет», — приводит слова Пике-младшего GrandPrix со ссылкой на The Pelas Pistas podcast.

Напомним, об увольнении Кристиана из «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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