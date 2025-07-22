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Коржик из «Улицы Сезам» откроет гонку NASCAR в Индианаполисе

Коржик из «Улицы Сезам» откроет гонку NASCAR в Индианаполисе
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Коржик (в англ. языке — Cookie Monster), персонаж международного детского шоу «Улица Сезам», станет главным маршалом предстоящей гонки Brickyard 400 серии NASCAR Cup Series, которая состоится 27 июля в Индианаполисе (США), сообщает Indianapolis Motor Speedway.

В качестве гранд-маршала Коржик даст традиционную команду о начале заезда.

Отметим, что это не первое сотрудничество автоспорта США и «Улицы Сезам». В 1993 году старт гонки на трассе Charlotte Motor Speedway в Конкорде давал Элмо, а Гонзо был главным маршалом Auto Club 400 в Фонтане в 2014 году.

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