Норрис: я последний человек, который скажет, что наша машина плохая

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», рассказал о своих ощущениях от болида 2025 года в сравнении с 2024-м.

«Честно говоря, я даже не могу дать команде однозначный ответ, если меня спросят сейчас, лучше стало ли с этими обновлениями или нет. Этот пакет, по нашему мнению, только лишь может изменить ситуацию в нужном направлении, вот насколько незначительным было это изменение. Это не было похоже на «мы знаем, что это поможет нам», и это также не относится к показателям скорости.

Это не то, что мы просто взяли и решили: «Теперь мы будем быстрее». Это то, что может изменить ощущения от работы руля и передней подвески. В Австрии я, конечно, чувствовал себя лучше, однако я также понимаю, что всё ещё нахожусь на том уровне, на котором был в прошлом году, с тем пониманием машины, но в то же время это сложно, потому что многое тоже изменилось.

Я последний человек, который когда-либо скажет: «Ребята, машина просто плохая, или не настолько хороша, или что-то в этом роде», — никогда не хочу винить коллектив с этой точки зрения, однако я определённо не был счастлив. Я ясно дал это понять команде, что они должны были работать на своей стороне, а я — на своей. Вместе мы добились некоторых улучшений, и я пока доволен этим», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.