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Руководитель «Рейсинг Буллз»: благодарю австрийское руководство «Ред Булл» за назначение

Руководитель «Рейсинг Буллз»: благодарю австрийское руководство «Ред Булл» за назначение
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Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн отреагировал на своё назначение после ухода Лорана Мекиса в «Ред Булл».

«У меня было несколько эмоций после этой новости, в какой-то степени оказался шокирован, в какой-то — испытал гордость. Удивительно, что они чувствуют, что я способен и у меня есть потенциал возглавить эту команду. Я глубоко благодарен высшему руководству «Ред Булл» в Австрии — Оливеру Минцлаффу и Хельмуту Марко и, конечно, Лорану [Мекису] за то, что они рекомендовали меня, подталкивали вперед, а также за его веру в меня.

Что ж, план действий состоит в том, чтобы сохранить всё как есть. Лоран и Питер [Байер] проделали фантастическую работу с этой командой за последние 18 месяцев, что привело к росту конкурентоспособности. И мой план состоит в том, чтобы продолжать в том же духе, чтобы команда двигалась по той же траектории, что и раньше.

Это отличный коллектив, и я знаю, что руководство «Ред Булл» чрезвычайно удовлетворено тем, как он работает. Они очень довольны нашими результатами. Наша цель — быть лучшими в средней зоне пелотона, и мы, безусловно, боремся за это и будем продолжать эту борьбу в течение всего сезона», — приводит слова Пермейна издание Racingnews365.

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