«Альпин» организует забег в память о погибших Юбере и Хоффе на ГП Бельгии

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что во время уикенда Гран-при Бельгии будет организован забег для членов паддока в память о погибших на трассе пилотах — Антуана Юбера и Дилано ван'т Хоффа.

«Возвращение в Спа означает, что команда отдаст дань уважения Антуану Юберу, который трагически погиб во время гонки Формулы-2 на автодроме в 2019 году. Будучи членом спортивной академии «Рено», Антуан считался важной частью команды, и в этот уикенд мы позволим близкому другу Антуана Пьеру почтить его память ежегодным забегом «Бег за Антуана».

В четверг вечером все участники паддоков Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 приглашаются на пробежку по трассе в честь Антуана, а также Дилано ван'т Хоффа, который, к сожалению, погиб на трассе в 2023 году. Забег начнётся в 18:00 по местному времени на старт-финишной прямой с остановкой в «Красной воде» в память об Антуане и на прямой «Кеммель» в честь Дилано», — сообщили в пресс-релизе команды.