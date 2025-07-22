Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пермейн объяснил, почему готов успешно руководить «Рейсинг Буллз»

Пермейн объяснил, почему готов успешно руководить «Рейсинг Буллз»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн объяснил, почему готов к этому вызову.

«Меня, безусловно, теперь ожидает в разы больше поездок. В основном я базируюсь в Милтон-Кинсе. В моей предыдущей должности гоночного директора я действительно проводил некоторое время в Италии, однако это, несомненно, означает, что я буду делить своё время между этими двумя местами. Возможно, чуть больше на стороне Фаэнцы, где находится бо́льшая часть команды.

Работа спортивным директором дала мне хорошую подготовку. Как спортивный директор вы руководите группой из 60 или 70 человек. Вы входите в состав комитетов ФИА. Вы работаете с ФИА, со стюардами, со штрафами, протестами и тому подобными вещами. Итак, у вас есть очень хорошая подготовка и основа для того, чтобы взяться за эту работу, но, конечно, роль руководителя гораздо более важная. Будет много нового, однако я очень хорошо готов к вызову и, уверен, у меня всё получится», — приводит слова Пермейна издание Racingnews365.

Материалы по теме
Руководитель «Рейсинг Буллз»: благодарю австрийское руководство «Ред Булл» за назначение
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android