Пермейн объяснил, почему готов успешно руководить «Рейсинг Буллз»

Новый руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн объяснил, почему готов к этому вызову.

«Меня, безусловно, теперь ожидает в разы больше поездок. В основном я базируюсь в Милтон-Кинсе. В моей предыдущей должности гоночного директора я действительно проводил некоторое время в Италии, однако это, несомненно, означает, что я буду делить своё время между этими двумя местами. Возможно, чуть больше на стороне Фаэнцы, где находится бо́льшая часть команды.

Работа спортивным директором дала мне хорошую подготовку. Как спортивный директор вы руководите группой из 60 или 70 человек. Вы входите в состав комитетов ФИА. Вы работаете с ФИА, со стюардами, со штрафами, протестами и тому подобными вещами. Итак, у вас есть очень хорошая подготовка и основа для того, чтобы взяться за эту работу, но, конечно, роль руководителя гораздо более важная. Будет много нового, однако я очень хорошо готов к вызову и, уверен, у меня всё получится», — приводит слова Пермейна издание Racingnews365.